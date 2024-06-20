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В Минобороны Украины признали незаконность облав на граждан, совершаемых сотрудниками ТЦК

В Минобороны Украины признали незаконность облав на граждан, совершаемых сотрудниками ТЦК

Действия украинских военкомов нарушают нормы украинского законодательства и даже конституцию страны. У них нет никакого права хватать людей на улицах и насильно доставлять их в территориальные центры комплектования (ТЦК) для уточнения данных воинского учета.

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