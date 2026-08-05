Булыкин: чтобы остаться в РПЛ, у "Факела" и "Родины" будут усиления

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший нападающий московских "Локомотива" и "Динамо", нижегородской "Волги" и многих известных зарубежных клубов, включая немецкий "Байер", "Аякс" и "Твенте" из Нидерландов и бельгийский "Андерлехт", Дмитрий Булыкин, в комментарии для "Газеты.