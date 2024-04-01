Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Верховная Рада трупами устилает дорогу к счастью, а Россия готова убить всех врагов

Верховная Рада трупами устилает дорогу к счастью, а Россия готова убить всех врагов

Российское общество может требовать любое наказание за терроризм. Главное, чтобы общество понимало, что оно вводит закон не для кого-то, а для себя лично И ужесточение закона может угрожать непредсказуемыми последствиями не для кого-то абстрактного, а лично для тебя, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.

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