"Мальчик, ты не понял. Мы домой летим". Первая реакция русских, вернувшихся домой после репатриации из Германии и Прибалтики

Нина Комарова

И что хорошего, что они говорят на иностранных языках? А русский-то они знают или через пень колоду. У меня знакомые уехали как раз в перестройку. Дети говорят по-русски плохо. Приезжают летом на каникулы. Они уже голландцы (живут в Голландии). Менталитет у них совсем другой, знаю, общаемся. Привыкли иметь двойное гражданство, два паспорта - в Россию с одним, обратно с другим. Стараются здесь все получить и маткапитал оформили здесь, в России, а дети родились в Голландии. И все они такие. А уж немцы, которые уезжали на свою родину, а теперь возвращающиеся только потому, что здесь законы послабее, землю могут получить, детей пока не заставляют пол менять. Но прижмите их, опять назад засобираются. Насмотрелась на наших мигрантов заграницей. Порядочных среди них мало. Всегда ищут выгоду.