ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В декабре Верховный дал старт массовой репатриации русских в Россию.
"Мальчик, ты не понял. Мы домой летим". Первая реакция русских, вернувшихся домой после репатриации из Германии и Прибалтики
Комментарии
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Нина Комарова
И что хорошего, что они говорят на иностранных языках? А русский-то они знают или через пень колоду. У меня знакомые уехали как раз в перестройку. Дети говорят по-русски плохо. Приезжают летом на каникулы. Они уже голландцы (живут в Голландии). Менталитет у них совсем другой, знаю, общаемся. Привыкли иметь двойное гражданство, два паспорта - в Россию с одним, обратно с другим. Стараются здесь все получить и маткапитал оформили здесь, в России, а дети родились в Голландии. И все они такие. А уж немцы, которые уезжали на свою родину, а теперь возвращающиеся только потому, что здесь законы послабее, землю могут получить, детей пока не заставляют пол менять. Но прижмите их, опять назад засобираются. Насмотрелась на наших мигрантов заграницей. Порядочных среди них мало. Всегда ищут выгоду.
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27 мин.
HotRS
По вопросам о других гражданствах к Путину. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет лицам с двойным гражданством работать до 30 июня 2024 года в государственных и муниципальных органах. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Из федерального закона следует, что чиновники, государственные и муниципальные служащие, должностные лица и работники, имеющие гражданство иностранного государства, могут продолжить работать на своих должностях до 30 июня 2024 года.©
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25 мин.
Галина Светлая
Зачем человеку искренне любящему свою Страну второе гражданство?. А кого их два, то сразу понятно что за фрукт перед тобой, приспособленец,Что бы смыться в неудобное для него время. Долой двойное гражданство.Оно есть только у предателей,настоящих и будущих.
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16 мин.
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