Взрыв в элитном ЖК в Москве: Подорван бизнесмен с Донбасса, которого ненавидят Пашинян и бандеровцы

В Москве совершено покушение на Армена Саркисяна, основателя батальона «Арбат», который воюет на Донбассе за Россию и состоит в основном из выходцев из Нагорного Карабаха – противников курса Никола Пашиняна.
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