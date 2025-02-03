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  • vik mysak
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  • Коська
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Взрыв в элитном ЖК в Москве: Подорван бизнесмен с Донбасса, которого ненавидят Пашинян и бандеровцы

Взрыв в элитном ЖК в Москве: Подорван бизнесмен с Донбасса, которого ненавидят Пашинян и бандеровцы

В Москве совершено покушение на Армена Саркисяна, основателя батальона «Арбат», который воюет на Донбассе за Россию и состоит в основном из выходцев из Нагорного Карабаха – противников курса Никола Пашиняна.

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