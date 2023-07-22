Спикер Госдумы: Вашингтон и Брюссель несут прямую ответственность за осуществление геноцида в отношении украинских граждан

ВА

Виктор Александров

Ало, гараж! Во-первых, уже принят закон о защите русского языка, а тут «Спикер»! Нет в России такой должности: «Спикер»! Это я к тому, что Закон проходил через Государственную Думу! А Слава Володин, похоже, об этом и не слышал! Это я к тому, что нас всех переформатируют. Однажды, в 2020 году, на телевидении была рассказана история появления в России рекламы с участием кота Бориса. Наши говорят: у нас не бывает котов Борисов. Бывает кот Васька. Надо рекламу переделать. А чукчи нерусские отвечают: - Ничего переделывать мы не будем. Мы вас будем переформатировать. И переформатируют! Это война империи подлости против русских в долгую. Если этому не противодействовать, то будет так, как с русскими на Украине и в Прибалтике, как на диком Западе. Переформатируют, подсовывая нам англоязычные слова, что является нарушением первого закона логики – закона тождества. Еще до нашей эры Аристотель говорил: «…Иметь не одно значение — значит не иметь ни одного значения; если же у слов нет (определённых) значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить каждый раз что-нибудь одно». [Катя Анисимова. Объясняем 4 главных закона логики на простых примерах. 21 декабря 2019 ЖизньКолонкаНаталья Скорнякова] Сталин вернул в русский язык букву Ё, а недобитые большевики её снова отменили. Прервалась связь времён. Новый российский истребитель назван «Checkmate»! Чтобы прекратить переформатирование, этот проект следует закрыть. Спросил двух мужчин, употребивших в разговоре слово «волонтёры», а как это по-русски? Начали гадать: помощники, сиделки, посыльные, почтальоны, курьеры, … Не угадали. А ведь это слово внесли даже в новую конституцию России! Недалеко и до того, что зазвучат, наверное, в гармонизированном варианте песня: «Комсомольцы, волонтёрцы, ...». Если вдруг вспомним, кто такие комсомольцы. Беда тут в том, что значения многих нерусских слов мы не знаем, и превращаемся, таким образом, в строителей Вавилонской башни. Во-вторых считаю, что кавалерийским наскоком проблему не решить. Надо, чтобы один конкретный депутат озаботился разработкой такого отечественного лимузина, за который не было бы стыдно. Считаю необходимым восстановить памятник Сталину в Сталинграде, с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и гимн СССР для нашей победы на фронте и в тылу СВО, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.