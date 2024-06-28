Россиян предупредили о популярной схеме мошенничества с домами и дачами

Злоумышленники начали убеждать россиян заставлять отказывать от собственных домов и дач. О новой схеме мошенничества предупредил глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
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