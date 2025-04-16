Трудовая инспекция начала расследование смертельного ЧП в организации, которое пытались скрыть

35-летний мастер при выполнении работ на опоре ЛЭП сорвался со страховочного троса Государственная инспекция труда в Смоленской области посчитала сокрытым несчастный случай с работником фирмы, который погиб от полученных в результате падения при проведении работ на опоре воздушной линии в Смоленском районе.