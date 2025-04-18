WSJ: Уиткофф во время беседы с Путиным обсудил вопрос территорий

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф во время визита в Россию обсуждал с главой страны Владимиром Путиным территориальный вопрос, связанный с новыми российскими регионами (Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская, Херсонская области и … .
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