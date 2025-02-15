За хищение миллиарда — месяц колонии

S

Sobering

Я же написал, читать нужно внимательно. Так что и вам огроменное спасибо, что вы вместе со всеми кричали о "воровстве", за которое просто некого сажать, т.к. делалось нужное дело - ДЕЛАЛИСЬ СЕКРЕТНЫЕ ОТ ЦРУ И ГОСДЕПА ФИНИНСОВЫЕ ПРОВОДКИ ИСПОЛЬЗУЯ ЛИПОВЫЙ ОБОРОНСЕРВИС ДЛЯ ПОДНЯТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ЗАВОДОВ ВПК И АРМИИ С ФЛОТОМ. Так что и вы внесли свою лепту в надувательство ЦРУ и Госдепа, которые посчитали, что в России ничего не строится для ВПК и армии, а только разворовывается. Вот они охренели потом, когда Путин показал Западу мультики, которые стали возможны благодаря Сердюкову, но не Шойгу. Кто по настоящему Шойгу, думаю не стоит мне вам объяснять.