БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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За хищение миллиарда — месяц колонии

За хищение миллиарда — месяц колонии

В январе 2012 года Евгения Васильева была награждена орденом Почёта. За "за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность".

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Комментарии
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ШКИПЕР
Может вы и быдло, но другие себя им не считают.
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6 час.
Ника
Т.е. по вашему можно воровать во имя великих целей?
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3 час.
S
Sobering
Я же написал, читать нужно внимательно. Так что и вам огроменное спасибо, что вы вместе со всеми кричали о  &quot;воровстве&quot;, за которое просто некого сажать, т.к. делалось нужное дело - ДЕЛАЛИСЬ СЕКРЕТНЫЕ ОТ ЦРУ И ГОСДЕПА ФИНИНСОВЫЕ ПРОВОДКИ ИСПОЛЬЗУЯ ЛИПОВЫЙ ОБОРОНСЕРВИС ДЛЯ ПОДНЯТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ЗАВОДОВ ВПК И АРМИИ С ФЛОТОМ. Так что и вы внесли свою лепту в надувательство ЦРУ и Госдепа, которые посчитали, что в России ничего не строится для ВПК и армии, а только разворовывается. Вот они охренели потом, когда Путин показал Западу мультики, которые стали возможны благодаря Сердюкову, но не Шойгу. Кто по настоящему Шойгу, думаю не стоит мне вам объяснять.
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3 час.
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