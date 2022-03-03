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Все четвертьфиналисты Кубка России уже известны, а вот с «трофеями» для лауреатов еще предстоит разобраться

Все четвертьфиналисты Кубка России уже известны, а вот с «трофеями» для лауреатов еще предстоит разобраться

Определились все участники четвертьфинала Бетсити - Кубка России по футболу. Ими стали «Динамо» М, «Алания», ЦСКА, «Спартак», «Енисей», «Рубин», «Балтика» и «Зенит».

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