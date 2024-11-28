Абу-малолетки били со знанием дела, пока папа на СВО: Гражданскую войну начнут "понаехавшие"?

ЕА Евгений Алексеенко Пока эта власть все так и будет.Надо за все спросить Гаранта!Представлю себе картину, которая может стать типичной для регионов: папа уехал защищать Россию на СВО, а сына-подростка терроризируют вконец распоясавшиеся безнаказанные абу-бандиты, чьи папы нигде не воюют, а живут по кайфу благодаря поддержке Пескова, которому "рабочих рук" не хватило,

ВР Вова Рябов Почему эти чада не дома в аулах.они как и их родители понимают только силу.таков менталитет.почувствовав силу они просто будут пресмыкаться