Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 513 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений МакЛауд
    прям из кремлёвских кабинетов, в пинки и в жопу якорь забить сапогами грязными.Халяль-школы для ...
  • Владимир Афанасьев
    Если идти на поводу у халяль террористов то и потерять лицо можноХаляль-школы для ...
  • 147683 Сероев
    Ребятки вы забыли о деньгах диаспор А вы питание....питание Директора школы надо гнать с трескомВ Норильске из шк...

Абу-малолетки били со знанием дела, пока папа на СВО: Гражданскую войну начнут "понаехавшие"?

Абу-малолетки били со знанием дела, пока папа на СВО: Гражданскую войну начнут "понаехавшие"?

Картина, которая грозит стать типичной для нашей страны: папа уехал защищать Родину, а сына-школьника терроризируют распоясавшиеся от безнаказанности малолетние абу-бандиты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕА
Евгений Алексеенко
Пока эта власть все так и будет.Надо за все спросить Гаранта!Представлю себе картину, которая может стать типичной для регионов: папа уехал защищать Россию на СВО, а сына-подростка терроризируют вконец распоясавшиеся безнаказанные абу-бандиты, чьи папы нигде не воюют, а живут по кайфу благодаря поддержке Пескова, которому &quot;рабочих рук&quot; не хватило,
Ответить
3 час.
ВР
Вова Рябов
Почему эти чада не дома в аулах.они как и их родители понимают только силу.таков менталитет.почувствовав силу они просто будут пресмыкаться
Ответить
1 час.
147683 Сероев
Это будет Не гражданская война ЭТО НЕ НАШИ ГРАЖДАНЕ Это будет взрыв против понаехавщих и тех кто их сюда притащил Разве за это погибло столько советских людей в войну и сейчас гибнет Очень плохо когда панфлетики на этот счет отпускает говорящая голова самого президента Вспомните слова Милошевича Забыли Зато в ходу слова Писькова
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх