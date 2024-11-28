Картина, которая грозит стать типичной для нашей страны: папа уехал защищать Родину, а сына-школьника терроризируют распоясавшиеся от безнаказанности малолетние абу-бандиты.
Абу-малолетки били со знанием дела, пока папа на СВО: Гражданскую войну начнут "понаехавшие"?
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Пока эта власть все так и будет.Надо за все спросить Гаранта!Представлю себе картину, которая может стать типичной для регионов: папа уехал защищать Россию на СВО, а сына-подростка терроризируют вконец распоясавшиеся безнаказанные абу-бандиты, чьи папы нигде не воюют, а живут по кайфу благодаря поддержке Пескова, которому "рабочих рук" не хватило,
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3 час.
ВР
Вова Рябов
Почему эти чада не дома в аулах.они как и их родители понимают только силу.таков менталитет.почувствовав силу они просто будут пресмыкаться
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1 час.
147683 Сероев
Это будет Не гражданская война ЭТО НЕ НАШИ ГРАЖДАНЕ Это будет взрыв против понаехавщих и тех кто их сюда притащил Разве за это погибло столько советских людей в войну и сейчас гибнет Очень плохо когда панфлетики на этот счет отпускает говорящая голова самого президента Вспомните слова Милошевича Забыли Зато в ходу слова Писькова
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1 час.
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