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Украинские Telegram-каналы пишут о новых взрывах в Днепропетровской области

Украинские Telegram-каналы пишут о новых взрывах в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Украины продолжаются взрывы. Украинское интернет-издание "Страна" (заблокировано в РФ) пишет о новых ракетных ударах.

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