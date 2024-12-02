Матвиенко: Запад расшифровал сигнал РФ от испытания «Орешника»

Сигнал от испытания российской ракетной системы «Орешник» и заявления президента РФ Владимира Путина услышали все на Западе, в том числе команды пока еще действующего главы Белого дома Джо Байдена и набравшего большинство голосов на выборах лидера США Дональда Трампа.