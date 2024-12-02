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  • NAN
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Матвиенко: Запад расшифровал сигнал РФ от испытания «Орешника»

Матвиенко: Запад расшифровал сигнал РФ от испытания «Орешника»

Сигнал от испытания российской ракетной системы «Орешник» и заявления президента РФ Владимира Путина услышали все на Западе, в том числе команды пока еще действующего главы Белого дома Джо Байдена и набравшего большинство голосов на выборах лидера США Дональда Трампа.

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