Science: планеты класс "суперземля" оказались широко распространены в космосе

Международная команда ученых из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США совершила неожиданное открытие – планету, в два раза превосходящую Землю по размеру, но вращающуюся на расстоянии, превышающем дистанцию от Солнца до Сатурна (более 1,35 млрд км).
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