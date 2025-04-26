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Science: планеты класс "суперземля" оказались широко распространены в космосе

Science: планеты класс "суперземля" оказались широко распространены в космосе

Международная команда ученых из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США совершила неожиданное открытие – планету, в два раза превосходящую Землю по размеру, но вращающуюся на расстоянии, превышающем дистанцию от Солнца до Сатурна (более 1,35 млрд км).

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