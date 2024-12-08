«ВсёПроСпорт»: «Фиорентина» проявляет интерес к Батракову

«Фиорентина» интересовалась полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым. По информации сайта «ВсёПроСпорт», итальянский клуб изучал игрока, но в итоге решил не подписывать футболистов на его позицию в ближайшее зимнее трансферное окно.
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