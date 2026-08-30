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Воронежские новости

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Воронежская компания вложит полмиллиарда рублей в новый проект по добыче глины в Хохольском районе

Воронежская компания вложит полмиллиарда рублей в новый проект по добыче глины в Хохольском районе

Речь идет о разработке Латненского месторождения огнеупорных глин, которое входит в число крупнейших в стране.

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