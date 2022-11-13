Самая Модная

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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Под горшок: стрижка наших мам снова с тренде

У стилистов есть трендовое решение на осень-зиму 2023. Они обращают внимание на забытую стрижку «под горшок» (bowl cut), которая была нашим кошмаром в детстве и вдруг вновь обрела культовый модный статус (не без помощи Шарлиз Терон и Кайи Гербер).

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