ВТБ увеличил кредитный портфель золотодобычи на 20% до 23,7 млрд руб

На Восточном экономическом форуме ВТБ сообщил об увеличении на 20% кредитного портфеля золотодобывающих компаний Дальнего Востока, достигнут 23,7 млрд рублей.
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