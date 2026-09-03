Президент России высказался по поводу мобилизации и озвучил потери ВСУ

Президент РФ Владимир Путин высказался по поводу проведения новой волны мобилизации в нашей стране для пополнения задействованных в СВО войск ВС России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Трамп снова обвин...
- Северный мост в К...
- «След Кремля» в т...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым