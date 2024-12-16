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Раскрыты подробности вывоза священников и икон из Курской области под обстрелами ВСУ

В Курской области около 40 храмов оказались в зоне боевых действий. Подробности вывоза священников и икон под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл митрополит Курский и Рыльский Герман, выступая на телеканале «Россия 24».

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