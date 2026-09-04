🤱 Потеря себя, усталость и отсутствие помощи: психолог о главных страхах женщин перед материнством «Сегодня желание иметь ребёнка и готовность его родить действительно могут быть совершенно разными вещами», — отметила клинический психолог Марина Бабурина.