Вода полностью ушла с территории затопленного поселка Киолим

Вода полностью ушла с территории поселка Киолим в Карабашском городском округе Челябинской области. Как уже сообщал «Новый День», накануне поселок был затоплен из-за прорыва дамбы Киалимского водохранилища.
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