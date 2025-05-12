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МВД: мошенники похищают банковские данные под предлогом онлайн-оплаты

МВД: мошенники похищают банковские данные под предлогом онлайн-оплаты

Аферисты выдают себя за покупателей и похищают банковские данные под предлогом оплаты онлайн-оплаты якобы через безопасный механизм на «защищенном сайте», сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

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