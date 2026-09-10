«АвтоВАЗ» официально зарегистрировал свой товарный знак «Можно, а зачем?»

Зарегистрирован товарный знак «Можно, а зачем?» российским автопроизводителем «АвтоВАЗ». 10 сентября сообщается на портале электронной базы Роспатента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минобороны сообщи...
- ЧС в аэропорту Ню...
- НН Парламентская опп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым