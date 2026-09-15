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Мировое обозрение

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Сальдо: Украина лишилась выхода в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман

Сальдо: Украина лишилась выхода в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман

Украинское судоходство фактически отрезано от Чёрного моря со стороны Днепро-Бугского лимана. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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