Экономист Андрианова посоветовала положить 13-ю зарплату на накопительный счет

Россияне могут заработать на 13-й зарплате, положив деньги на накопительный счет или срочный вклад. Об этом рассказала в эфире радио Sputnik заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова.
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