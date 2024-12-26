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Экономист Андрианова посоветовала положить 13-ю зарплату на накопительный счет

Экономист Андрианова посоветовала положить 13-ю зарплату на накопительный счет

Россияне могут заработать на 13-й зарплате, положив деньги на накопительный счет или срочный вклад. Об этом рассказала в эфире радио Sputnik заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова.

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