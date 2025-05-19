Москвичам упростили сортировку отходов с помощью телеграм-бота

В Москве представлен новый цифровой инструмент, призванный упростить раздельный сбор мусора. Как стало известно из сообщения комплекса городского хозяйства, опубликованного на официальном портале мэра и правительства столицы, единый региональный оператор АО «Экотехпром» запустил телеграм-бота под названием «Москва сортирует».