Москвичам упростили сортировку отходов с помощью телеграм-бота

В Москве представлен новый цифровой инструмент, призванный упростить раздельный сбор мусора. Как стало известно из сообщения комплекса городского хозяйства, опубликованного на официальном портале мэра и правительства столицы, единый региональный оператор АО «Экотехпром» запустил телеграм-бота под названием «Москва сортирует».
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