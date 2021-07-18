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Бывший единоросс и действующий городской депутат Сергей Клековкин собрался в ЗАКС

Бывший единоросс и действующий городской депутат Сергей Клековкин собрался в ЗАКС

Партия Пенсионеров в Приморье определилась с кандидатами на выборах в Законодательное Собрание края. Одним из кандидатов, выдвинутых по уссурийским одномандатным округам, стал депутат городской Думы до 2019 года состоявший в "Единой России" Сергей Клековкин, сообщает ИА UssurMedia.

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