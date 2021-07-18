Бывший единоросс и действующий городской депутат Сергей Клековкин собрался в ЗАКС

Партия Пенсионеров в Приморье определилась с кандидатами на выборах в Законодательное Собрание края. Одним из кандидатов, выдвинутых по уссурийским одномандатным округам, стал депутат городской Думы до 2019 года состоявший в "Единой России" Сергей Клековкин, сообщает ИА UssurMedia.
Популярные статьи
- Разместивший фотографию нациста в "Бессмертном полку" приморец отправится под суд
- В Петербурге умерла председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова. Она рассматривала дело лидера «тамбовской» ОПГ Кумарина
- «Видимо, появился страх, что соберу подписи». Бывшая глава штаба Навального Ирина Фатьянова — об отмене ее выдвижения на выборы в Заксобрание и о том, что будет дальше
Свежие комментарии