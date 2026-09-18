Жерар Депардье решил не перебираться в Россию: «Подумали бы, что я убегаю»

Жерар Депардье, этот неукротимый французский гигант с харизмой на весь мир, снова в центре внимания. И на этот раз не из-за новой роли, а из-за решения, которое многих удивило.
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