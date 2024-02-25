Прогноз магнитных бурь на неделю: 26 февраля — 3 марта 2024 года Ирэн ОрлонскаяМетеорологи предсказали, что последняя магнитная буря в феврале 2024 года будет характеризоваться умеренной силой и ожидается, что ее воздействие на земную атмосферу будет минимальным.