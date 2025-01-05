Прогнозы цен на недвижимость в 2025 году: мнения экспертов

Фото: Информагентство Да-Да Новости Эксперты предсказывают, что в 2025 году цены на новостройки будут расти в соответствии с уровнем инфляции, в то время как стоимость вторичного жилья останется стабильной.
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