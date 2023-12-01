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74 года: Путин рассказал о рекордной ожидаемой продолжительности жизни в России

74 года: Путин рассказал о рекордной ожидаемой продолжительности жизни в России

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет. Об этом в пятницу, 1 декабря заявил российский лидер Владимир Путин, выступая с видеообращением перед участниками II конгресса «Национальное здравоохранение».

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