В храме на Огородном проезде собирают продукты для бездомных

Благотворительный фонд «Сельскохозяйственный приют «Новая жизнь», основанный жителем Бутырского района Леонидом Чурашовым, просит неравнодушных жителей поделиться продуктами для людей, оставшихся без крова.
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