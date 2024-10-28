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БИБИРЕВО наш дом

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В храме на Огородном проезде собирают продукты для бездомных

Благотворительный фонд «Сельскохозяйственный приют «Новая жизнь», основанный жителем Бутырского района Леонидом Чурашовым, просит неравнодушных жителей поделиться продуктами для людей, оставшихся без крова.

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