Лечить россиян предлагают стажерам под руководством наставника

Студентам-ординаторам предлагают работать на должности врача-стажера при соблюдении ряда условий. Проект порядка допуска их к работе Минздрав представил на профессиональное обсуждение, документ в соцсетях размещен сообществом «Аккредитация врачей».
Студентам-ординаторам предлагают работать на должности врача-стажера при соблюдении ряда условий. Проект порядка допуска их к работе Минздрав представил на профессиональное обсуждение, документ в соцсетях размещен сообществом «Аккредитация врачей».
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