Резонанс Шумана: Секреты синхронизации электромагнитных полей Земли и живого организма

Мир пристрастенПрогрессРезонанс Шумана: Секреты синхронизации электромагнитных полей Земли и живого организма Организм человека это очень сложный механизм, работа которого зависит от воздействия внешних факторов.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьшатских александртеория контуров (автор ААШ )объясняла еще в прошлом ХХ веке наличие энерго -потенциалов в Личности человека. И усиление активности в каждом контуре Духовных лидеров приводит в резонанс , увеличивая геомагнитные импульсы сферы Земли
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