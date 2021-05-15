Мир пристрастен

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Резонанс Шумана: Секреты синхронизации электромагнитных полей Земли и живого организма

Резонанс Шумана: Секреты синхронизации электромагнитных полей Земли и живого организма

  Организм человека это очень сложный механизм, работа которого зависит от воздействия внешних факторов.

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шатских александр
теория контуров (автор ААШ )объясняла еще в прошлом ХХ веке наличие энерго -потенциалов в Личности человека. И усиление активности в каждом контуре Духовных лидеров приводит в резонанс , увеличивая геомагнитные импульсы сферы Земли

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