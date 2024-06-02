Единое пособие по-новому, выпивка на верандах, штрафы за зимнюю резину и другие изменения: какие изменения в законах вступили в силу с 1 июня 2024 года Юлия СоколоваС началом лета, 1 июня, в России вступит в силу ряд законодательных изменений, затрагивающих различные аспекты общественной жизни.