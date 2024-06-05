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Луценко: Китай может заблокировать экспорт на Украину из-за слов Зеленского

Луценко: Китай может заблокировать экспорт на Украину из-за слов Зеленского

Китай может заблокировать экспорт продукции на Украину в связи с резкими словами Владимира Зеленского в адрес Пекина по поводу того, что китайская сторона якобы пытается сорвать конференцию по Украине в Швейцарии.

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