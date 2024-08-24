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Тело дочери миллионера Линча нашли на месте крушения яхты на Сицилии

Тело дочери миллионера Линча нашли на месте крушения яхты на Сицилии

Global Look Press/Keystone Press Agency/Alberto Lo Bianco Водолазы обнаружили тело 18-летней дочери британского миллионера Майка Линча, которая погибла при крушении яхты Bayesian у берегов Сицилии, сообщила 23 августа газета Le Figaro.

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