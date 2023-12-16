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Китайские правительственные организации расширили запрет на использование...

Китайские правительственные организации расширили запрет на использование...

Китайские правительственные организации расширили запрет на использование Apple iPhone сотрудникамиПо информации Bloomberg, перечень китайских государственных организаций, запретивших своим сотрудникам в рабочее время использовать смартфоны Apple и другие устройства иностранных марок, продолжает расширяться.

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