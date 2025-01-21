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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Hollow Knight: Silksong жива, ремастер Stronghold: Crusader, обновления в Palworld, 70к за Switch 2… Bend Studio ...

Hollow Knight: Silksong жива, ремастер Stronghold: Crusader, обновления в Palworld, 70к за Switch 2… Bend Studio ...

Hollow Knight: Silksong жива, ремастер Stronghold: Crusader, обновления в Palworld, 70к за Switch 2…Bend Studio и Bluepoint Games не знали, что Sony отменила их проекты; в Palworld скоро завезут завершение сюжета и финального босса; Nintendo Switch 2 по прогнозам будет стоить в России 70 000 рублей; Hollow Knight: Silksong таки жива; Stronghold: Crusader получит ремастер; Helskate вышла из раннего доступа; SWORN станет доступна в феврале; Sid Meier’s Civilization VII ушла на зол источник#Bend_Studio #Bluepoint_Games.

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