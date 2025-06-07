Бывший генерал отправлен в колонию во Владимирской области

Осуждённый на 7 лет за взятки экс-начальник главного управления связи - замначальника Генштаба ВС РФ, бывший генерал Вадим Шамарин, как сообщил РИА Новости его адвокат, отправлен по этапу в колонию во Владимирской области .
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