Миронов призвал ввести целевой налог для олигархов

МОСКВА, 2 апреля, ФедералПресс. Руководитель партии и фракции «Справедливая Россия – За правду» в Государственной думе Сергей Миронов предложил установить специальный налог для ограниченного круга наиболее состоятельных граждан страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии