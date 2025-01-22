Девочка с «маской Бэтмена» и ее мама снова приедут в Петербург на лечение

У малышки остались келоидные рубцы после операции Мама девочки в «маске Бэтмена» Кэрол Феннер рассказала «Известиям» о своем приезде 1 мая в Санкт-Петербург вместе с дочерью, несмотря на санкции США, семья намерена продолжить лечение ребенка.