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Аргументы и Факты

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Умерла актриса «Возвращения Мухтара» Наталья Перчевская

Умерла актриса «Возвращения Мухтара» Наталья Перчевская

Актриса театра, кино и телевидения Наталья Перчевская умерла в возрасте 74 лет. О ее смерти сообщило руководство Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, где артистка проработала более полувека.

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