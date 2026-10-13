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Диетолог Соломатина объяснила, как выбрать икру без вреда для здоровья

Диетолог Соломатина объяснила, как выбрать икру без вреда для здоровья

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какую икру выбирать при гипертонии, заболеваниях почек и склонности к отекам.

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