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Лавров призвал разорвать круг насилия в палестино-израильском конфликте

Лавров призвал разорвать круг насилия в палестино-израильском конфликте

Порочный круг насилия в конфликте между Израилем и Палестиной необходимо раз и навсегда разорвать. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил Сергей Лавров, глава министерства иностранных дел Российской Федерации.

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