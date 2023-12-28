Лавров призвал разорвать круг насилия в палестино-израильском конфликте

Порочный круг насилия в конфликте между Израилем и Палестиной необходимо раз и навсегда разорвать. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил Сергей Лавров, глава министерства иностранных дел Российской Федерации.
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