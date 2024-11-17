"К этому всё шло". Байден бросает мир в ядерную войну решением по ATACMS. Опасения экспертов развеял Сладков: "Стоп, мы что-то забыли"

Байден сейчас похож на Гитлера в последние дни в рейхсканцелярии , помните где Венк ( Вий ) , позовите Венка ( Вия ) . Весь мир сейчас наблюдает как русская армия вбивает осиновый кол в НАТО .

ИМ

Ильдус Мамлеев

Пока Россия не на несёт "предупреждающий" удар по США [Елустоун, на пример], Англии [где выпускают эти самые ракеты] и Франции [что бы остудить пыл этого бравого Макарончика]. Запад ни чего не поймёт от слов совсем. Чем быстрее мы это сделает, тем спокойнее будем жить.