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Царьград

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"К этому всё шло". Байден бросает мир в ядерную войну решением по ATACMS. Опасения экспертов развеял Сладков: "Стоп, мы что-то забыли"

"К этому всё шло". Байден бросает мир в ядерную войну решением по ATACMS. Опасения экспертов развеял Сладков: "Стоп, мы что-то забыли"

"К этому всё шло". Джо Байден бросает мир в ядерную войну своим решением по ATACMS. Опасения экспертов, однако, несколько развеял Александр Сладков: "Стоп, мы что-то забыли".

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Комментарии
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НР
Николай Рябов
Байден сейчас похож на Гитлера в последние дни в рейхсканцелярии , помните где Венк ( Вий ) , позовите Венка ( Вия ) . Весь мир сейчас наблюдает как русская армия вбивает осиновый кол в НАТО .
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16 час.
АК
Амара Карпова
Чтоб ты сдох старый чудовище!!!
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16 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Пока Россия не на несёт &quot;предупреждающий&quot; удар по США [Елустоун, на пример], Англии [где выпускают эти самые ракеты] и Франции [что бы остудить пыл этого бравого Макарончика]. Запад ни чего не поймёт от слов совсем. Чем быстрее мы это сделает, тем спокойнее будем жить.
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14 час.

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