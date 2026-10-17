ДТП случилось ранним утром 17 октября на автодороге «К-19Р» под Новосибирском. «30-летний водитель «Инфинити» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Шакман», - сообщили в ГАИ по Новосибирской области.