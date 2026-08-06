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Восемь ветеринаров получили подъемные выплаты на Ямале

Восемь ветеринаров получили подъемные выплаты на Ямале

Восемь ветеринарных специалистов получили подъемные за полтора года действия программы на Ямале. Эта мера поддержки оказалась очень эффективной, рассказал руководитель Службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов.

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